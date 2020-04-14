شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تطلق «تحدي النجوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن إطلاق بطولة «تحدي النجوم» لكرة القدم الافتراضية بمشاركة 42 لاعباً ومشجعاً يمثلون أندية دوري الخليج العربي ال14. وتقام البطولة على مدار ثلاثة أيام من 17 وحتى 19 إبريل/نيسان الجاري.
ويتنافس المشاركون في البطولة على اللقب في سلسلة من المواجهات على لعبة فيفا 20 تجرى بنظام Best of three
، حيث يتواجه كل خصمين في ثلاث مباريات، ويتأهل الفائز بمباراتين من أصل الثلاثة.
وسيتم بث جميع المباريات مباشرة عبر منصة Twitch من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة مساء أيام الجمعة والسبت والأحد على الحسابين twitch.tv/Arabiangulfleague وtwitch.tv/empireplay، وستقدم الرابطة المحترفين تغطية إعلامية كاملة عبر صفحاتها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
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