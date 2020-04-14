مسعود الحمادي يؤيد تأجيل الدوري واستــئـناف المـباريات المـوسـم المـقـــبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

طالب مسعود سليمان الحمادي مدافع الظفرة بتأجيل الدوري على أن تلعب المباريات المتبقية قبل انطلاق الموسم المقبل، وأن تقام مباراة نهائي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» التي تجمع فريقه والعين كمباراة سوبر قبل انطلاق دوري 2020-2021. مبيناً أن الظروف الحالية بسبب تفشي فيروس «كورونا» فرضت واقعاً جديداً.

ويرى الحمادي أن الظفرة والوحدة هما من الفرق المتضررة من توقف الدوري؛ لأن مستوى الفريقين كان في تصاعد في ظل رغبة الأول في الحصول على مركز متقدم، والثاني في التقدم إلى قمة الترتيب.

وأقترح الحمادي أن يعمل اتحاد كرة القدم على تكوين رابطة للاعبين المحترفين في دوري الخليج العربي، أسوة بالدوريات الأوروبية، مبيناً أن هذه الخطوة سيكون لها دورها الكبير في موضوع رواتب اللاعبين في الوقت الحالي، وفي بعض القضايا الأخرى مستقبلاً.

وقال الحمادي: بالتأكيد هذا يساهم في وقوف اللاعبين جنباً إلى جنب مع الاتحاد في الوصول إلى حلول، وأضاف: إن اللاعبين لن يترددوا لحظة في اتخاذ أي موقف يساهم في إيجاد الحلول على خلفية التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس «كورونا» التي أدت إلى توقف الدوري والمسابقات الأخرى. وأشاد الحمادي بتعامل الإمارات مع أزمة وباء «كورونا» والحد من انتشاره في الدولة، مشيراً إلى أن هذا التعامل أبرز جوانب مشرقة في مقدمتها قدرة الدولة على التعامل مع الأحداث والأوبئة على كافة المستويات عبر الكادر الطبي والإداري في الدولة.

وتحدث الحمادي عن أهمية التقيد بالدعوة إلى البقاء في البيت، وذكر أن برنامجه في المنزل يشتمل على أداء التدريبات التي أقرها الجهاز الفني للظفرة وتصل مدة المران إلى ساعتين في اليوم، بمتابعة من مدرب اللياقة.

وكشف الحمادي عشقه وولعه بالقراءة والاطلاع، مشيراً إلى أنه نفض الغبار عن مكتبته بالمنزل، وبدأ في قراءة بعض الكتب التي كان يؤجل قراءتها إلى فترة الصيف. وأوضح الحمادي، أنه يحضر لنيل درجة الماجستير في الدراسات الدبلوماسية من الجامعة الأمريكية في الإمارات، مبيناً أنه يواصل العمل بجدية؛ لإنهاء الدراسة عن بُعد بالمشاركة في المحاضرات اليومية وبقي له 5 أشهر من مناقشة رسالته.