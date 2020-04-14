شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بارالمبية غرب آسيا إلى فبراير 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجيل بارالمبية غرب آسيا إلى فبراير 2022
تاريخ النشر: 14/04/2020
أوضح الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي عبر فيديو بثه الموقع الرسمي من مقر الاتحاد في إمارة الشارقة أن المكتب التنفيذي، عبر اجتماعه عن طريق الفيديو مع اللجنة المنظمة، قرر ترحيل موعد دورة الألعاب البارالمبية الثالثة في البحرين لتقام في شهر فبراير 2022 بدلاً من الموعد السابق سبتمبر 2021.
ويأتي قرار الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا حتى لا تتعارض البطولة مع الدورات الأخرى التي تم ترحيلها للعام القادم، وخاصة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والتي تقرر أن تقام في 2021، ومن أجل ضمان مشاركة أعداد كبيرة من لاعبي رياضة أصحاب الهمم في الدورة التي تنظمها العاصمة المنامة.
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