«الهيئة» تحصر عدد اللاعبين لمشروع التعايش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



خاطبت الهيئة العامة للرياضة، الاتحادات والجمعيات المنضوية تحت مظلتها بشأن حصر عدد اللاعبين المسجلين لدى كل منها، علاوة على عدد المباريات على المستويين المحلي والخارجي.

وشرعت الهيئة في ذلك، بناء على ما جاء من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بخصوص إعداد مشروع جديد في الهيئة حول التعايش في دولة الإمارات.

ويتطلب المشروع بعض البيانات الأساسية، تشمل إجمالي عدد اللاعبين المسجلين في الأندية رجالاً وسيدات، وإجمالي عدد المباريات المحلية، علاوة على عدد المباريات الدولية، وإجمالي عدد المباريات المحلية والدولية للعنصر النسائي.