شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» تحصر عدد اللاعبين لمشروع التعايش والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
خاطبت الهيئة العامة للرياضة، الاتحادات والجمعيات المنضوية تحت مظلتها بشأن حصر عدد اللاعبين المسجلين لدى كل منها، علاوة على عدد المباريات على المستويين المحلي والخارجي.
وشرعت الهيئة في ذلك، بناء على ما جاء من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بخصوص إعداد مشروع جديد في الهيئة حول التعايش في دولة الإمارات.
ويتطلب المشروع بعض البيانات الأساسية، تشمل إجمالي عدد اللاعبين المسجلين في الأندية رجالاً وسيدات، وإجمالي عدد المباريات المحلية، علاوة على عدد المباريات الدولية، وإجمالي عدد المباريات المحلية والدولية للعنصر النسائي.
كانت هذه تفاصيل خبر «الهيئة» تحصر عدد اللاعبين لمشروع التعايش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.