شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بطل الجولف ساندرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة لاعبي الجولف للمحترفين وفاة البطل الأمريكي السابق دوغ ساندرز، أحد الشخصيات الأكثر تألقاً في دوراتها، أمس الأول الأحد عن عمر 86 عاماً في هيوستن بولاية تكساس.

وتوج ساندرز ب20 لقباً في مسيرته الاحترافية بينها بطولة كندا المفتوحة عام 1956، وحل ثانياً في أربع بطولات كبرى بينها بطولة بريطانيا عام 1970.

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