السومة يخطط للقب الهداف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة أنه لا يزال يطمح للفوز بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين الذي توقف عند الجولة 22 بسبب جائحة كورونا.

ويمتلك عمر 13 هدفاً متأخراً بخمسة أهداف عن المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي يتصدر اللائحة ويحمل اللقب من الموسم الماضي.

وبين السومة في حديث بثه عبر صفحته في (الانستجرام) أنه يطمح للمزيد من الانتصارات مع الأهلي وتسجيل الأهداف مبيناً أنه ينتظر استئناف الدوري مع انجلاء الجائحة.

ورحب النجم السوري من جانبه بقرار تخفيض رواتب اللاعبين خلال توقف النشاط معتبراً الأمر بأنه خارج عن إرادة الأندية ويجب التعاون من الجميع مشدداً أن هذا الرأي هو رأيه الشخصي وينبعث من تقديره لما قدمه الأهلي له منذ انتقاله إليه.

النجم الملقب «بالعقيد» رد على سؤال حول رأيه بالأفضل بين المغربي نور الدين أمرابط مهاجم النصر والبيروفي كاريلو وقال السومة: «أعتقد أن أمرابط الأفضل لأنه يترك بصمة في كل مباراة»، أيضاً اعتبر البرازيلي كارلوس ادواردو لاعب الهلال أفضل محترف شاهده في الدوري وصنف سالم الدوسري كأفضل لاعب سعودي.

يذكر أن السومة على بعد 10 أهداف فقط من معادلة ناصر الشمراني على مستوى دوري المحترفين حيث يمتلك الشمراني 136 هدفاً مقابل 126 هدفاً للسومة.

على جانب آخر، تركت الأندية السعودية للاعبيها المحترفين والمدربين حرية القرار في المغادرة أو البقاء بعدما أصبح استئناف الدوري في الفترة الحالية أمراً مستبعداً، فيما تشير التوقعات إلى أن شهر سبتمبر المقبل هو الموعد الأقرب لعودة الدوري إذا ما انتهت جائحة كوفيد 19 بإذن الله.