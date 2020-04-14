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رونالدو يدعم كرة القدم للهواة في البرتغال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد البرتغالي، أمس الاثنين، عن تنازل النجم ، وزملائه في المنتخب الوطني، وأعضاء الجهاز الفني، عن نصف قيمة المكافآت التي حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020، من أجل مساعدة كرة القدم للهواة في بلادهم .وألغيت مسابقات كرة القدم للهواة بسبب فيروس «كوفيد-19» ما أدى إلى تداعيات مالية قاسية على أنديتها.
وسبق أن أعلن الاتحاد البرتغالي، الأربعاء الماضي، عن إنهاء الموسم الحالي لمسابقات الهواة من دون تحديد أي فائز، في الوقت الذي لم يعلن فيه عن أي موعد بشأن استئناف الدوريات المحترفة.

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