شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» ينفي نية إلغاء دوري الأبطال والكونفدرالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المغربي عبد المنعم با، الأمين العام بالوكالة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه لا توجد أي نية لإلغاء مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد «الكونفدرالية»، بعد أن تم تأجيلهما السبت لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال با: نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت حتى تستكمل المسابقات الإفريقية، لا نريد أن نلغي أي مسابقة لكن سنحاول أن نؤجلها حتى يتم تأمين اللاعبين. نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية وعندما قررنا تأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي كانت مقررة في إبريل الجاري بالكاميرون، كنا على تواصل معهم.

وأوضح با الذي عين مطلع مارس الماضي بالوكالة خلفاً لمواطنه معاذ حجي المستقيل من منصبه لأسباب شخصية: نتبع كل التعليمات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، الأمر مبكر لمخطط عودة المسابقات لكن الموقف هو تأجيل كل المسابقات.

وعن المواعيد المقترحة لاستئناف مواجهات الدور نصف النهائي من مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، قال: عودة المباريات ستكون في منتصف يونيو أو يوليو وفي أسوأ الأمور ستكون في أغسطس، لكن في كل الأحوال لن يتم إلغاء المسابقتين وسيتم استكمالهما.