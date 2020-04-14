شكرا لقرائتكم خبر عن هودجسون مع إكمال الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هودجسون مع إكمال الدوري تاريخ النشر: 14/04/2020 استمع قال روي هودجسون مدرب كريستال بالاس إنه يجب استكمال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء إجراءات العزل الشامل بخصوص فيروس كورونا بدلا من استخدام طرق صناعية لتحديد البطل ومراكز الهبوط والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتوقفت كرة القدم في إنجلترا منذ 13 مارس بسبب جائحة فيروس كورونا بينما قال هودجسون إنه يجب على الفرق قبول المزيد من إجراءات السلامة وخوض عدد كبير من المباريات في فترة قصيرة عند استئناف المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هودجسون مع إكمال الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.