ورشة عمل ناجحة بين «أوضاع اللاعبين» وممثلي الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:علي نجم

نجحت ورشة العمل التي جرت أمس بين لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وممثلي أندية الدولة للمحترفين والهواة؛ في مهمتها بالنسبة إلى شرح تفاصيل القرارات التي صدرت عن إدارة الاتحاد ،بخصوص تطبيق اجراء تخفيض رواتب اللاعبين المحليين حتى 40 %.

وصرح يعقوب الحمادي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ل«الخليج الرياضي»، بأن الورشة كانت مفيدة وحققت الهدف منها ،وأوضح أن القرارات التي صدرت من اتحاد الكرة كانت من شقين الأول إلزامي ،بعدم تجاوز سقف ال40% من رواتب اللاعبين والمدربين المواطنين، مع ترك هامش التفاوض الحر والودي مع اللاعبين والمدربين الأجانب؛ لتطبيق نسبة التخفيض بالتراضي كما جاء باللائحة الإسترشادية للفيفا مؤخراً. وأضاف ان أبرز ماتم إيضاحه : منح الأندية سلطة التفاوض مع اللاعبين المواطنين على تحديد سقف معين لتخفيض الرواتب بشرط أن يكون «موحداً» على الجميع، بينما تم ترك حرية تطبيق التخفيض اختيارية وفق ظروف كل نادٍ.

وقال: هناك تأثيرات سلبية لأزمة فيروس «كورونا» المستجد على مستوى كرة القدم في العالم، وتعليمات الاتحاد الدولي والاتحادات القارية تستهدف تلافي الأضرار والحد من تأثيراتها التي تركتها على مستوى اللعبة وعلى عوائد الأندية .

وقال: يمكن لأي ناد الاتفاق مثلا على خصم ما قيمته 20% من الرواتب، على كل اللاعبين المواطنين، أو تطبيق أي نسبة مئوية من الخصومات؛ لكن الشرط الأساسي أن يكون هذا الخصم شاملاً لكل اللاعبين، مع تأكيد منح حرية القرار لأي نادٍ؛ من أجل تطبيق ما يراه مناسباً، حتى لو قرر عدم الخصم باعتبار أن خزانة النادي قادرة على تحمل أضرار توقف النشاط .

وختم هذه النقطة بقوله : أما الشرط الأهم وكما صدر من قبل مجلس إدارة الاتحاد فهو وجود حد أدنى للاعب المحترف المواطن لا يقل عن 15 ألف درهم، مقابل 10 آلاف درهم للاعب المواطن في الدرجة الأولى.

وأشاد عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بتجاوب ممثلي الأندية والحضور من مديرين وقانونيين، مشيراً إلى أن الورشة شهدت تقديم شرح مفصل لتعليمات الاتحاد الدولي، والتي تتعلق بالتفاوض بشكل ودي مع اللاعبين، ومراعاة الوضع الاقتصادي للنادي وقيمة الدخل، ودخل اللاعب.

وحول قضية تمديد العقود، أشار الحمادي إلى أن القضية حسمت من قبل الفيفا بتمديد عقود اللاعبين التي كانت تنتهي في يونيو/‏ حزيران المقبل حتى انتهاء الموسم الحالي، وهناك التزام تام من قبل كل الأطراف، كما سيتم تأكيد تأجيل البدء بتطبيق العقود الجديدة التي كانت وقعت في فترة سابقة؛ من أجل الموسم الجديد، على أن يبدأ العمل بها بعد نهاية الموسم الحالي في كل دولة.