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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لبنان يشارك في «غرب آسيا»
تاريخ النشر: 14/04/2020
أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، موافقته على مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 2 إلى 15 يناير 2021، وهي أول مرة تستضيفها الدولة منذ انطلاقها عام 2000.
وكانت اتحادات الأردن والسعودية وعمان قد أعلنت موافقتها على المشاركة في البطولة قبل أيام، وكان اتحاد غرب آسيا، خاطب كل الاتحادات الأعضاء لتأكيد مشاركتها، وحدد يوم 30 إبريل، كآخر موعد لاستقبال استمارات المشاركة.
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