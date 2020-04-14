عادل شامبيه يتحدى صعوبة رفعات القوة في البيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير



يتطلع البطل عادل البلوشي لاعب رفعات القوة بمنتخب الإمارات ونادي دبي لأصحاب الهمم، إلى الاستفادة قدر الإمكان من فترة الحجر المنزلي، من خلال المحافظة على تدريباته بشكل مستمر عن طريق الإمكانيات الرياضية المتوفرة، وفق الاحتياطات الاحترازية والوقائية من خطر فيروس كورونا.

وأشار الشاب في رياضة أصحاب الهمم، والمشهور بعادل شامبيه إلى أنه يحاول التغلب على صعوبة إجراء التمارين في البيت؛ لأن رياضة رفع الأثقال تحتاج إلى ترتيبات خاصة في النادي، ولكنه يعلم أن سلامة الجميع أهم في هذه المرحلة، لذلك يلجأ إلى تدريبات رياضية أخرى مثل التدرب بالكرة للمحافظة على جاهزيته البدنية.

وأوضح أن فترة بقائه في البيت التي تجاوزت أربعين يوماً، أفادته في أشياء كثيرة كان يفتقدها في الفترة السابقة، من أهمها المناقشات على صعيد أسرته ومشاركة الأطفال الصغار في الأسرة ممارسة الرياضة، كما أنه اكتشف مواهب جديدة على المستوى الشخصي.

وقال شامبيه إنه متفائل بعودة المنافسات الرياضية وانتهاء الأزمة الحالية قريباً، لافتاً إلى أنه يشتاق إلى زملائه في نادي دبي لأصحاب الهمم، كما يشتاق أيضاً إلى مدرجات نادي شباب الأهلي الذي يحبه جداً، ويتمنى أن تُستكمل منافسات دوري الخليج العربي حتى يحتفل بفوز الفرسان باللقب، وذكر أنه يقدر تساؤلات المشجعين عنه في هذه الفترة التي يحاول فيها الجميع التعامل بهدوء وصمت لمجابهة خطر كورونا، مؤكداً أن على الجميع اتباع تعليمات القيادة الرشيدة حتى نعبر الخطر بسلام.