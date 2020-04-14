كابتن يد الجزيرة يقود سهيل وسعود في تدريبات القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تعوّد صلاح مبارك ضحى مبارك، كابتن فريق يد الجزيرة، قيادة زملائه في الملعب، ولكن الظروف الاستثنائية الخاصة بتوقف ممارسة الرياضة خارج المنزل خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا، جعلته قائداً لولديه سهيل الذي يلعب في صفوف فريق تحت (19 سنة) لكرة القدم في نادي الجزيرة، وسعود الذي يلعب ضمن فريق تحت (15 سنة) لكرة القدم في نادي الوحدة، لتنفيذ برنامج التدريبات اليومية داخل بيتهم، وتقام التمارين الرياضية وفق جدول محدد تم الاتفاق عليه من أجل المحافظة على اللياقة البدنية.

وأكد صلاح مبارك أنه كرياضي ولاعب لكرة اليد، من الطبيعي أن يشتاق إلى الأجواء الحماسية في المباريات والتدريبات الجماعية، ولكن الظروف فرضت عليهم الالتزام بالتعليمات للحرص على سلامة الجميع، ولتنفيذ تعليمات القيادة الرشيدة، وقال: «هي أزمة وبتعدي».

واعتبر صلاح مبارك أن فترة الحجر المنزلي لها أشياء إيجابية أخرى استفاد منها جميع أفراد الأسرة، مبيناً أنها أتاحت لهم الفرصة للتقارب بشكل أكبر منذ فترة طويلة، حيث كان من النادر أن يجلس مع أسرته فترة زمنية طويلة بسبب أن وقته كان موزعاً بين مكان عمله، وبالالتزام مع برنامج فريق اليد بنادي الجزيرة.

وتوجه كابتن يد الجزيرة برسالة إلى جميع زملائه اللاعبين في كرة اليد، وبشكل خاصة إلى زملائه في نادي الجزيرة، بألا ينقطعوا عن التدريبات المنتظمة وفق الإرشادات الصحية المتبعة والاحتياطات الاحترازية، وقال إن عليهم أن يستخدموا الأدوات الرياضية الموجودة في البيت لمواصلة التأهيل البدني لأنه سيفيدهم عند العودة إلى المنافسات.