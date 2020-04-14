كلباء يترقب قرار الاستئناف بشأن التجاوزات التحكيمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

يترقب نادي اتحاد كلباء قرار لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة اليوم بشأن الشكوى التي تقدم بها ضد لجنة الانضباط التي قضت برفض شكوى كلباء، لما طالب خلالها بإعادة مباراته أمام بني ياس ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، التي انتهت بفوز بني ياس 2-1، بسبب احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح بني ياس، قال كلباء إنها غير صحيحة وأدت إلى خسارته نتيجة المباراة، فضلاً عن المطالبة بمحاسبة الحكم المتسبب في الخطأ.

وأكد خالد النقبي المدير التنفيذي لشركة اتحاد كلباء لكرة القدم، أن ناديه ماض في متابعة الإجراءات القانونية بشأن الشكوى ضد كل من لجنة الحكام، والحكم أحمد عيسى الذي قاد مباراة الفريق الأخيرة أمام بني ياس، وذلك بداعي احتساب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لبني ياس وطرد لاعب من فريق اتحاد كلباء دون وجه حق، لافتاً إلى أن اتحاد كلباء قدم مذكرة استئناف شارحاً فيها أسباب الشكوى، كما تقدم بطلب جوهري متعلق بموضوع الدعوى مضمونه تفريغ المحادثات التي تمت بين عربة تقنية الفيديو «الفار» والحكم أحمد عيسى في جميع المباريات التي شهدت قرارات مجحفة بحق الفريق، وكان الحكم المذكور طرفاً مؤثراً فيها بغرض عرضها أمام اللجنة المنوط بها مهمة النظر في الشكوى اليوم للاطلاع والتعقيب عليها كدليل مهم من أدلة الإثبات على صحة الشكوى.

كما طالب النادي الكلباوي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المتكررة من الحكم ذاته، وأشار النقبي إلى أن شركة الكرة تعد الجماهير الكلباوية أنها لن تدخر جهداً في الدفاع والمطالبة بحقوق النادي بكافة الطرق القانونية.

وحول قرار اتحاد الكرة بتمديد تعليق النشاط الرياضي وتخفيض رواتب اللاعبين المحترفين والمواطنين بنسبة 40% الذي أقره في الاجتماع الأخير، أشار النقبي إلى أن كلباء سيناقش العديد من التفاصيل وآلية التطبيق بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح خاصة فيما يتعلق بتحديد الفئات التي يشملها قرار الخصم، مبدياً في الوقت نفسه تحفظ ناديه بشأن تمديد تعليق النشاط الرياضي، لاسيما أن الفترة القادمة ستشهد تغييراً في المناخ نحو ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وكلها عوامل قد تصعب من عودة النشاط الرياضي في الوقت الراهن، لذلك أرى أن إلغاء الدوري هو الحل الأمثل أمام هذه الظروف الاستثنائية.