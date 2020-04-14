ابن سليم يطلق خطة رقمية لأندية السيارات في 5 دول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق محمد بن سليم بصفته رئيس المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة/ التنقل مخططاً مدعوماً من الاتحاد الدولي للسيارات، لمساندة أندية السيارات والسياحة / التنقل في كل من البلدان التالية: عمان، ليبيا، فلسطين، السودان ومصر، لتقديم خدمات التنقل للمستهلكين الرقميين ويشمل المخطط بناء ما يسمى بموقع العلامة البيضاء - White label لهذه الأندية للوصول إلى الملايين من مستخدمي خدمات التنقل.

وقال ابن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي (فيا): «شهدنا في دولة الإمارات نمواً كبيراً في عدد العملاء الذين يبحثون على الخدمات عبر الإنترنت في السنوات الماضية، ويسرنا أن نتمكن من مشاركة معرفتنا وخبراتنا مع زملائنا في أندية الاتحاد الدولي للسيارات، وسيدار المخطط المذكور من قبل منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية على مدى الـ8 أسابيع القادمة، وسيتم إطلاقه في شهر يونيو آملين في مرحلة ما بعد انتهاء فيروس كورونا، أن تشهد بيئة السوق طلباً متزايداً على خدمات السفر».

كما ستوفر المواقع الإلكترونية في الدول الخمس المعلومات اللازمة، بالإضافة إلى تقديم استمارات طلب رخص القيادة الدولية ودفاتر المرور الجمركية.