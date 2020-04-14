«الثقة للمعاقين» يوزع المير الرمضاني على أعضائه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في بادرة طيبة من نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، قامت اللجنة الاجتماعية بالنادي بتوزيع المير الرمضاني على أعضاء النادي من أصحاب الهمم، وذلك ضمن برنامج تواصل بلا حدود الذي يهدف إلى توصيل المساعدات إلى أعضاء النادي وأسرهم.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن المبادرة تأتي ضمن برامج «تواصل بلا حدود» والتي تعزز مبدأ العطاء تزامناً مع قرب شهر رمضان الفضيل، وأضاف أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير المواد الغذائية الأساسية بجانب توفير بطاقات شرائية من جمعية الشارقة التعاونية، مشيراً إلى أن ثقافة المير الرمضاني ثقافة متأصلة في المجتمع الإماراتي، وتعكس قيم العطاء والبذل والمشاركة والتضامن المجتمعي بين مختلف أفراده وشرائحه، لتحقق حالة من التكافل والتلاحم بين مختلف فئاته على النحو الذي يشكل شبكة أمان مجتمعي نوعي، ويسهم في الارتقاء بجودة الحياة ومؤشرات السعادة في مجتمع الإمارات.

وأكدت مريم الشحي عضوة مجلس الإدارة رئيسة اللجنة الاجتماعية، حرص إدارة النادي على توفير كافة أنواع الدعم المجتمعي إلى أعضاء النادي وأسرهم بهدف تخفيف كاهل الحياة اليومية عنهم، مشيرة إلى أن برنامج تواصل بلا حدود الذي تتبناه اللجنة يهدف إلى تقديم خدمات متنوعة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومنها تقديم المير الرمضاني الذي أصبح تقليداً سنوياً راسخاً في النادي.