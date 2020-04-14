شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يدافع عن يوفيتيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع نادي ريال مدريد الإسباني عن مهاجمه الصربي لوكا يوفيتيتش (22 عاماً)، على خلفية سفره إلى بلده صربيا رغم وجود حجر منزلي بأمر النادي لجميع اللاعبين في العاصمة مدريد، وقال النادي إن يوفيتيش حصل على إذن مسبق قبل سفره 12 مارس/ آذار الماضي وإن الإدارة لن تتخذ أي إجراء بحقه.
وقال مصدر في النادي:«لوكا في سن مثالي ليتطور وينضج كلاعب وكشخص، عقده معنا حتى 2025 ونحن نعتمد عليه. لم يفعل أي شيء بدون علم النادي وتم إبلاغ الشرطة الصربية بقدومه مع العائلة وكل هذه الضجة الإعلامية عبارة عن جبل من حبة رمل».
وعن أول موسم للصربي الذي سجل هدفين فقط في 15 مشاركة قال:«أول عام لأي لاعب صعب بسبب التأقلم على بلد جديد وثقافة جديدة ولغة جديدة لكن لوكا يملك إمكانيات ولا أحد يشكك فيها ولا تنسوا أنه لم يلعب 90 دقيقة إلا مرة واحدة (أمام غرناطة في سبتمبر )».
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