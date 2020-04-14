الأهلي يريد مهاجم سموحة.. ويرفض قرار تقليص الأجانب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”؛ إبراهيم ربيع

تجددت رغبة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم سموحة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم الهجوم، خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، قد لا يؤيد التعاقد مع مهاجم أجنبي ويُفضّل ضم «جناح» أجنبي إذا كانت قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق تسمح بذلك.

وارتبط اسم حسام حسن بالأهلي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وتجددت الرغبة داخل الأهلي مؤخراً عندما ناقشت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عدة أمور، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي ورينيه فايلر، مُستغلين فترة توقف الدوري الحالية، ومن المقرر أن يتحدد مصير مفاوضات حسام حسن خلال الأيام المقبلة في ضوء عدة أمور، أهمها المقابل المالي الذي سيطلبه فرج عامر رئيس نادي سموحة للاستغناء عن اللاعب وقائمة الأجانب في الأهلي.

من ناحية أخرى، تحفّظ مسؤولو الأهلي على قرار اتحاد الكرة بشأن تقليص عدد الأجانب في الدوري ابتداءً من الموسم الجديد لسبب تراه إدارة القلعة الحمراء مهماً جداً، وهو ارتباط الأندية بعقود مع لاعبيها الأجانب مُستمرة لما بعد الموسم المقبل، وقال مصدر في الأهلي إن القرار غير مُقنع فكيف يتم تطبيق هذا القرار من الموسم المقبل ولدينا عقود مُستمرة مع لاعبينا الأجانب، وتساءل "ماذا سنفعل في هذه العقود.. ومن يتحمّل نتيجة فسخها؟

ويضم الأهلي حالياً خمسة لاعبين أجانب هم: التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والسنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج بجانب المغربي وليد أزارو المُعار للاتفاق السعودي.

على صعيد آخر، تمسك مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة باستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم وعدم الإلغاء خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأعرب عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، عن أمنياته باستكمال الدوري، مشيراً إلى أنه وضع عدة سيناريوهات لعودة الدوري ولنهاية الموسم الحالي ولبداية الموسم المقبل وما هي المدة اللازمة لاستكمال المسابقة، وأيضاً فترة الإعداد للموسم الجديد، مضيفاً، أن اللجنة تعمل ما عليها ولكن في النهاية نحن نتبع قرارات الدولة، مشيراً إلى أنه ينتظر ما تنتهي عليه الأزمة التي يعانيها العالم كله.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، أنه يتابع أيضاً ما تفعله جميع دول العالم بشأن استئناف البطولات المحلية، مؤكداً أن الاتحاد سيعمل ما تفعله هذه الدول عندما تعود الأمور إلى طبيعتها.

كما أكد الجنايني أن ما تردد عن تعيين حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والزمالك، مستشاراً فنياً لاتحاد الكرة غير صحيح، ولم يتم التحدث معه في هذا الأمر من قريب أو بعيد، وأضاف أن مقولة الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة أصبحت قديمة، مؤكداً أن اللجنة الخماسية لا تجامل أياً من الناديين.

وقام مسؤولو اتحاد الكرة بصرف مستحقات مراقبي المسابقات المتأخرة منذ أكثر من موسم وتم صرف مستحقات جميع المراقبين، سواء للدوري الممتاز أو القسم الثاني والثالث، كما أكد مسؤولو الاتحاد أنه سيتم تعديل بدلات المراقبين عقب استئناف النشاط.

من ناحية أخرى، يخضع اليوم الحكم الدولي جهاد جريشة للتحقيق معه لسماع أقواله في الشكوى المقدمة منه ضد الحكم إبراهيم نور الدين، قبل أن يتم تأجيل الجلسة للثلاثاء المقبل.. واستمع اتحاد الكرة إلى أقوال الحكم الدولي إبراهيم نور الدين في الشكوى المقدمة من الحكم الدولي جهاد جريشة ضد نور الدين، بعدما أكد الأخير لمسؤولي اتحاد الكرة أن جهاد جريشة وراء تسريب المحادثات التي تمت بين الحكام على أحد الجروبات الخاصة، حيث قدم جهاد جريشة مذكرة ضد نور الدين إلى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار ومحمد فضل عضو الجبلاية، بالإضافة إلى لجنة الحكام والتي يديرها الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد.