ماركينوز: «باريس مدينتي» استفزت نيمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف ماركينوز مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن سبب تقليد زميله نيمار، احتفالية نجم دورتموند النرويجي هالاند بعد تسجيله هدفين في شباك بوروسيا دورتموند بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وقال ماركينوز إن صورة نشرها هالاند قبل مباراة الإياب التي فاز دورتموند بذهابها هي التي استفزت نيمار ليحتفل بجلسة التأمل التي قام بها هالاند في هدف سابق، وكتب هالاند في الصورة التي تحمل برج إيفيل «مدينتي وليست مدينتك» وقال ماركينوز:«نيمار يحب أن يشعر بالاستفزاز ويرد عليه في الملعب، هو ليس مجرد لاعب كرة».

وتأهل سان جيرمان وخرج دورتموند لكن الاتحاد الأوروبي حذر النادي الفرنسي رسمياً لتصرفه «غير الرياضي» بعد تبني جميع لاعبي الفريق احتفالية نيمار عقب الفوز فيما ظل هالاند صامتاً.