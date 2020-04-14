رافائيل يتمنى إلغاء الموسم..ورايت يكشف «حقن الفيتامين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تناولت الصحف البريطانية باهتمام تصريحات أسطورة أرسنال السابق ايان رايت التي قال فيها: إن المدرب السابق أرسين فينجر حول لاعبي الفريق العاديين إلى وحوش في الملعب بحقنهم بـ«الفيتامينات». ما دفع زميله ألن شيرر في برنامج «ماتش أوف ذا داي» للقول بأن أرسنال الذي لا يقهر شق طريقه للألقاب عن طريق «الغش» وزميله الآخر جاري لينيكر للقول: «رايت أخرج القط من الحقيبة (كشف السر)، كان يجب أن يخضع لاعبو أرسنال للفحص».

ودرب فينجر، مدرب موناكو السابق، أرسنال عام 1996 بعد فترة قصيرة في نادي ناجويا الياباني وغير حظوظ المدفعجية وأحدث ثورة في الدوري الإنجليزي وحصد 3 ألقاب مع فريقه الذي لا يقهر.

وقال رايت وهو يسترجع ذكريات الماضي: «كان اللاعبون يدخنون ويشربون الكحول ويأكلون الشيبس والستيك والفطائر قبل المباريات، لكن فينجر وضع نظاماً غذائياً صحياً وحقن أذرع اللاعبين بفيتامين B6 وB12، وكان يطلب من كل لاعب دخول غرفة الطبيب ويقول له:ربما لا تشعر بأنك على ما يرام الآن لكن كلما أخذت الحقنة بانتظام وتمرنت كما نريد ستشعر بالفرق وتصبح أقوى، وشعرنا بالفرق فعلاً بعد 7 أسابيع، وكان أيضاً يرسل اللاعبين لمعالج في فرنسا، للأسف توفي، ليسرع التعافي بطريقة مثالية بناء على حمية وتمرينات على الشاطئ».

وتابع رايت الذي سجل 185 هدفاً وحطم رقم كليف باستن القياسي مع أرسنال:«أتذكر أننا كنا نتمرن قبل الموسم بشكل مكثف حتى لدرجة يبدأ اللاعبون بالتقيؤ بينما يقول الكادر التدريبي ( جيد، رائع، هذا تدريب مميز قبل الموسم ). قدمنا أقصى ما عندنا لفينجر لدرجة أن توني ولي ديكسون كانا يقولان ( أيها المدرب، لا نشعر أن لياقتنا تكفي للمباراة) لكن في النهاية تفهم اللاعبون سبب ضغط فينجر عندما حققنا لقب الدوري. كان فينجر مدرباً سابقاً لعصره».

من جهة أخرى، تمنى البرازيلي رافائيل نجم مانشستر يونايتد السابق وظهير ليون الفرنسي حالياً شطب موسم الدوري الإنجليزي الممتاز كي لا يحصل الغريم ليفربول على اللقب، وقال رافائيل الذي فاز بلقب البرمييرليج 3 مرات أثناء الـ7 سنوات التي أمضاها مع الشياطين الحمر: «يدور حديث عن إلغاء الموسم، أليس كذلك ؟ فلينتظر ليفربول عاماً إضافياً آخر كي يكسر نحسه، ليفربول سيعاني إذا شطب الموسم لكن الأمر رائع بالنسبة لنا نحن اليونايتد».

تصريحات رافائيل ستصدم حتماًَ نجم ليفربول السويسري زيردان شاكيري الذي أكد عشقه لسحرة السامبا عموماً وأيقونته رونالدو البرازيلي، واعترف شاكيري بأنه حلق شعره في 2015 عندما كان لاعباً في إنتر ميلان الإيطالي مثل الظاهرة رونالدو في مونديال 2002، وقال لموقع ليفربول الرسمي:«كان رونالدو أفضل لاعب في نظري، حتى تسريحته قلدتها. وصدمت جميع من في المدرسة عندما رأوني لكنني كنت أحبه وما أزال أحبه وأتمنى لقاءه يوماً، ولا أسعى لتقليد أدائه فلكل لاعب بصمة لكنني بكيت بحرقة عندما خسرت البرازيل نهائي مونديال 1998، كان رونالدو أيقونتي الكبرى».

وفي مانشستر يونايتد، تحمس مشجعو الفريق بعد ملاحظة عبارة كتبها أحد متابعي النجم الإنجليزي الواعد سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني طلب فيها المتابع من اللاعب شرب الماء في حال كان سينتقل لمانشستر يونايتد في الصيف. وشرب سانشو قليلاً من الماء أثناء البث الحي ما دفع المشجعين للجزم بأن خريج أكاديمية الجار مانشستر سيتي والذي رحل عنه في 2017 من أجل الفوز بدقائق لعب سيلعب مع الشياطين الحمر الموسم المقبل.

لوكاكو يتصالح مع ساخو

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تصالح نجم إنتر ميلان البلجيكي روملو لوكاكو مع مامادو ساخو، لاعب كريستال بالاس حالياً، في حوار على إنستجرام لايف على هامش حديثهما عن شجارهما عندما كان لوكاكو مهاجماً في إيفرتون وساخو لاعباً في ليفربول عام 2015 في ديربي المدينة (1-1 ). واعترف لوكاكو الذي سجل هدف التعادل بعد تقدم ليفربول بهدف عبر داني إنجز بشعور العائلة بالغضب وقال مخاطباً ساخو:«أتدري، كل العائلة وجيراني وحتى شقيقي الأصغر جوردان كانوا ينتظرون خروجي بعد المباراة كي ينالوا منك لكنني قلت لهم «اهدؤوا، ما هي إلا مباراة وساخو شخص لطيف. مستعد للذهاب إلى الحرب لو كنت في فريقي ولهذا أقدرك كثيراً»».