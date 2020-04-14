شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي صوت الأرجنتين في زمن كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نجم المنتخب وبرشلونة ليونيل ميسي، ليبعث رسالة للأرجنتينيين في زمن وباء كورونا المستجد وتذكيرهم بضرورة البقاء في المنزل، وقال ميسي الذي نشرت زوجته أنتونيللا صورة احتفال العائلة بعيد الفصح بحديقة منزلهما في مدينة برشلونة في رسالة عبر مواقع التواصل:«كلما كان الفوز صعباً كانت السعادة أكبر. غذاً إذا بقيتم في منازلكم، كلنا سنفوز لذا ابقوا في المنزل».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي صوت الأرجنتين في زمن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.