شكرا لقرائتكم خبر عن ويلبيك يتبرع بمواد إغاثة لغانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرع الإنجليزي الدولي داني ويلبيك مهاجم واتفورد حالياً، بمواد إغاثة بقيمة 10 آلاف إسترليني لسكان نيكاوبانين في إقليم أشانتي الغاني حيث تنحدر والدته، كما تبرع لشراء أجهزة تعقيم لمستشفى محلي في بلده الأصلي وقدمت التبرعات خالته. وقالت: «داني يفكر دائماً في الناس هنا».

أما سيدو كيتا لاعب برشلونة السابق فقد تبرع بمواد غذائية بقيمة 45 ألف يورو لمساعدة 600 عائلة فقيرة في العاصمة باماكو.

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