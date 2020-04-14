ابن محمد علي كلاي يدافع عن سمعة والده

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

انتقد محمد علي جونيور، أكبر أولاد أسطورة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي، الراحل، التسعة، بطولة رقمية شملت منافسة مختلف نجوم الحلبات عبر الأزمنة، ونظم البطولة «وورد بوكسنج سوبر سيريز» من أجل تحديد من الأفضل.. النجم الحالي أم السابق.

وشهدت بطولة الوزن الثقيل هزيمة مايك تايسون لغريمه جورج فورمان في نصف النهائي، ثم واجه تايسون الأسطورة محمد علي وفاز عليه في النهائي بتصويت لجنة التحكيم، بعدما أسقطه أرضاً مرتين في 15 جولة.

وقال محمد علي جونيور في معرض انتقاده: «والدي كان ليربي تايسون، ما كان لتايسون تحمل خوض 15 جولة فهو ليس ملاكماً؛ بل محارب شوارع».

وكان محمد علي كلاي هزم غريم تايسون الرقمي جورج فورمان في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1974 في نزال تاريخي عرف بـ«رمبل إن ذا جنجل» (معركة في غابة) في ملعب بكينشاسا تحت أنظار 60 ألف متفرج، وملايين الناس عبر التلفاز.

وفي المقابل اعترف تايسون بأنه ما كان ليفوز على أيقونته محمد علي لو واجهه في الحلبة، وقال: «ما كنت لأهزمه في نزال حقيقي، علي أعظم الملاكمين على الإطلاق».

من جهته، وافق الأمريكي فلويد مايوذر بطل العالم للوزن المتوسط على المشاركة في البطولة الرقمية، وتحمس الجمهور لمشاهدة ما سيفعله مايوذر إذا ما واجه ملاكمين من أمثال شوجر راي روبنسن، وليونارد، وتومي هيرنز.