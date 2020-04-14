شكرا لقرائتكم خبر عن زانيتي يغلق الباب أمام إيكاردي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، الباب واعترف بأن لا مستقبل لمهاجم الفريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار لباريس سان جيرمان في انتقالات الصيف وقال: «لا أعتقد أن هناك فرصة لعودته معنا، عموماً لا نتحدث الآن عن صفقات الانتقال لأن الصحة أهم حالياً».
ورحب مشجعو الغريم والجار الميلان بتصريحات زانيتي لأن مهمة الحصول على خدمات إيكاردي ستكون أسهل خصوصاً بعد إبداء اللاعب عدم رغبته في تحويل صفقة إعارته لعقد دائم مع سان جيرمان.
من جهته، قدم كلاوديو رانييري مدرب سمبدوريا الإيطالي هدايا للاعبيه ولأطفالهم بمناسبة عيد الفصح لرفع معنوياتهم أثناء أزمة كورونا، وطلب من مخبز قريب صنع بيضة شوكولا تحمل اسم كل لاعب في فريقه كي يشعرهم بأنهم مهمون لديه ويفكر فيهم وفي عائلاتهم دائماً.
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