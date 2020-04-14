الاتحاد الإنجليزي يختار هذا الملعب لاستكمال مباريات الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة تايمز إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عرض استخدام استاد ويمبلي ومركز سانت جورج بارك الرياضي، للمساعدة على استكمال ما تبقى من مباريات موسم دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء في تقرير الصحيفة نقلاً عن مصدر وثيق الصلة بالأمر، أن ويمبلي يمكنه استضافة عدة مباريات في نفس اليوم، في إطار السعي للحد من التنقل بين المقار، وذلك عند تخفيف القيود المفروضة حالياً.

وأضاف المصدر، أنه لا يتوقع السماح بعودة الجمهور للملاعب في هذا الوقت.

وقال المصدر: عندما يتسنى لنا معرفة مدة الإغلاق وآليات الحركة سيكون بوسعنا النظر في الخيارات الممكن تطبيقها.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن سانت جورج بارك، وهو المركز الوطني لكرة القدم في إنجلترا وبه فندق يضم 228 غرفة و13 ملعباً خمسة منها مجهزة بالأضواء الكاشفة، يمكن استخدامه كمركز تدريب تحت الحجر الصحي. وتوقف النشاط الكوري في إنجلترا في 13 مارس/ آذار الماضي، بسبب تفشي الفيروس سريع العدوى، وتبقى عودة المباريات مرهونة بموافقة السلطات الصحية والحكومية.