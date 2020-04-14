"استشعرت الحرج".. حسام حسن يكشف سبب عدم الاحتفال بأهدافه في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف حسام حسن نجم الأهلي السابق أسباب العلاقة المتوترة بجماهير الأحمر عقب انتقاله لنادي الزمالك مشدداً على أن بعض الأطراف تدخلت لإفساد هذه العلاقة.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": تفاجئت بهجوم جماهير الأهلي على التوأم في أول مباراة قمة عقب الانتقال للزمالك".

وتابع " كنت حريص على عدم إحتفالي بالأهداف التي سجلتها في مرمي الأهلي لم أكن مقتنعاً بإظهار الفرحة لأني في الحقيقة كنت محرجاً بسبب التسجيل في الأحمر".

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وأضاف "في المقابل تعرضت للهجوم من الجماهير، كنت أريد أن أخبرهم أن الأهلي هو من تركنا وأننا لا نستحق هذا الهجوم، لقد أظهر الإعلام أننا من تركنا النادي".

وأكمل "تعرضت للسباب في أول مباراة نخسرها، نحن لم نهاجم الجماهير والأهلي بعد الفوز عليهم في أكثر من مناسبة ووجدنا العطس وبالتالي كان الرد".

وتراشق التوأم مع جماهير الأهلي عقب مباراة الدوري الثاني لموسم 2001-2002 والتي انتهت بفوز الأحمر 6-1 وكانت أول خسارة للتوأم من ناديهما السابق.