ملف الإثنين..خفض الرواتب بالدوري السعودي50 %..والقيعي يرد على خالد قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الاثنين 13 ابريل 2020.
"لا يقول الحقيقة".. القيعي يرد على خالد قمر
متعب: لا ألوم فتحي برحيله عن الأهلي..ولو كنت مكان عاشور لاعتزلت
وادي دجلة يوضح موقفه من إلغاء الدوري
لمساعدة مصابي كورونا.. لاعب برتغالي يتحول إلى ممرض
رسميا.. الأندية السعودية تتفق على خفض الرواتب 50 %
وكيل لاعبين: السعيد وقع للزمالك متنكرًا.. وصلاح كاد يفسد الصفقة
فينجادا يكشف كواليس تعثر مفاوضاته مع الأهلي
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