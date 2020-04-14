حسام حسن: كنت سأعتزل عام 2001 لو قرر الأهلي التجديد لي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حسام حسن نجم الأهلي السابق إنه كان سيعلن اعتزاله لكرة القدم عام 2001 لو قرر الأحمر التجديد له لمدة عام فقط.

ورحل حسام حسن عن الأهلي عام 2000 بعد مشوار حافل مع العملاق الأحمر أمتد لـ 22 عام.

وأضاف حسام حسن في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" أنه انتظر الأهلي من أجل تجديد عقده ولكن المسئولين تجاهلوه.

وكشف " كنت أتمنى أن أنهي حياتي في النادي الأهلي ولو جدد لي الأحمر لمدة عام فقط".

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وأكمل " عرضت التوقيع على بياض كنت حريصاُ على التواجد في النادي على الرغم من امتلاكي لعرض تركي مغر".

وكان نادي أنطاليا التركي قد عرض التعاقد على حسان حسن عام 2000 مقابل مائتي ألف دولار وراتب 8 ألاف جنيه شهرياً.

وتابع العميد " كنت أتقاضى 40 ألف جنيه في الموسم في الأهلي ولم أطلب أموالاً خارج العقد أو زيادته لم يتفاوض معي أحد من الأساس".

وأنهى " كنت أتمني فقط كلمة شكراً في النهاية".

الجديربالذكر أن حسام حسن أعتزل عام 2007 بعد أن لعب للزمالك والمصري والترسانة والاتحاد السكندري بعد رحيله عن الأهلي.