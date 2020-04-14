وكيل لاعبين: ساعتان وراء فشل صفقة فتحي للزمالك.. ولدي عرضين لعاشور بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين، أنه دخل في مفاوضات قبل ذلك مع أحمد فتحي للانتقال للزمالك، بالتزامن مع توقيع السعيد للقلعة البيضاء.
وقال مرعي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" تواصلت مع فتحي وذهب إلى منزله وكان عرض الزمالك هو 30 مليون جنيه في الموسمين.
وأضاف: "فتحي سأل في البداية عبد الله السعيد وقع أم لا ؟ ،ومرتضى منصور وإسماعيل يوسف تواصلوا معه هاتفيا".
وأوضح، أن الامور كانت تسير بشكل جيد لكن يوم التوقيع فرق ساعتين حسما الصفقة للأهلي، بعدما انشغل فتحي بتصوير اعلان دعائي وأرسل وكيله، وبعدها اجتمع مع تركي آل الشيخ في أحد الفنادق لتنتهي الصفقة لصالح الأهلي.
وأوضح مرعي أنه يمتلك عرضين للنجم حسام عاشور لاعب النادي الأهلي في الإمارات، مشيراً إلى أنه لا يمانع انتقاله للزمالك.
وتابع "أنا وكيل حسام عاشور، وأمتلك عرضين لعاشور في الامارات".
وأتم وكيل اللاعبين: "إذا يرغب حسام عاشور في الانتقال إلى الزمالك، فأنا لا أمانع".
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