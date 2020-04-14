وكيل لاعبين: السعيد وقع للزمالك متنكرًا.. وصلاح كاد يفسد الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سرد سيد مرعي وكيل اللاعبين كواليس توقيع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لفريق الزمالك حين كان لاعبا في الأهلي.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس:" كان لي مستحقات عند الزمالك ومرتضى منصور قال لي إذا كنت تريد مستحقاتك فإذهب واحصل على وقيع عبد الله السعيد".

وأضاف: " في تلك الفترة لم أكن وكيلًا لعبد الله السعيد واتصلت به وطلبت الجلوس معه وكانت أول جلسة في مدينتي وجاء إلي متنكرًا".

وتابع:" أبلغته أن الرقم الذي سيطلبه لن اعترض عليه لكنه لو ذهب وعاد ليطلب رقم جديد فلن نقبل بذلك، وطلب وقتها 50 مليون جنيه في موسمين".

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وأشار إلى أنه ذهب لمرتضى منصور ليعرف سقف التفاوض مع السعيد، ليبلغه رئيس الزمالك أنه لن يدفع سوى 15 مليون فقط في الموسم".

وأكمل:" عبد الله السعيد يحب الأهلي لكنه كان يخشى من سياسة النادي مع كبار اللاعبين كما حدث مع عماد متعب، كل ذلك ساهم في إنهاء الصفقة لصالح الزمالك".

وأكد أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في النهاية كان 40 مليون في موسمين وتم وضعهم في 7 حقائب تم شرائها من أحد الباعة بجوار نادي الزمالك، مضيفًا: "أمير مرتضى رفض نقلهم وتوليت أنا هذه المهمة".

واختتم: "حدثت مشكلة في الطريق وكادت الصفقة تتعطل حين اتصل بي عبد الله السعيد وأبلغني بوصول عرض إنجليزي له عن طريق محمد صلاح، لكنني في النهاية أقنعته ووصلنا إليه واستلم المبلغ".