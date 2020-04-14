حمادة صدقي يوضح موقفه من انتقال مهاجم سموحة إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، أنه بحاجة إلى بقاء لاعبه حسام حسن بين صفوفه خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الأهلي في التعاقد معه.

وأشار صدقي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه في حال رغبة اللاعب في الرحيل وموافقة الإدارة، فإنه لن يتدخل في تحديد وجهته.

وقال مدرب سموحة: "حسام حسن هداف جيد ولديه قدرات تهديفية عالية، وإذا كان الأهلي في حاجة له فأنا أيضًا احتاج إليه".

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وأكمل: "في حال الموافقة على رحيله فلن أحدد له وجهته والقرار متروك له، اللاعب يقيم عروضه بشكل جيد حسب نسبة المشاركة وليس بالانتماء فقط".

وتطرق صدقي للحديث عن أطهر الطاهر ظهير الهلال السوداني الذي ارتبط اسمه بالأهلي مؤخرًا، حيث قال: "ظهير عصري وهداف أيضًا ولديه تسديدات مميزة".

واختتم: "بالتأكيد أرشح الطاهر للانتقال إلى الأهلي، فهو إضافة لأي فريقه وتواجد معي عندما كنت مدربًا للهلال السوداني من قبل".