فينجادا يكشف كواليس تعثر مفاوضاته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق للزمالك، كواليس تعثر مفاوضاته مع الأهلي عام 2009، مشيرا إلى أن الفريق له مكانة خاصة في قلبه.

وقال فينجادا، في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس 1": "كانت هناك مفاوضات مع الأهلي، كنت في البرتغال وعدت إلى القاهرة وسارت الأمور على ما يرام، لكننا لم نتفق في النهاية".

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وأضاف: "الأهلي والزمالك هما الأكبر في مصر وربما في إفريقيا بأكملها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات وكان هناك بعض المشكلات وفي النهاية لم تتم المفاوضات".

وتابع: "ما زالت أحب مصر، والزمالك سيكون دائما في قلبي لأنه كان تجربتي الأولى في مصر وحققت معه نتائج طيبة وتوليت تدريب مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأتم قائلا: "كنت أستهدف مواصلة واستثمار النجاح الذي حققه مانويل جوزيه مع الأهلي رغم صعوبته، لكن الأسلوب الذي تمت به المفاوضات لم يقد إلى نهايتها بشكل ناجح".