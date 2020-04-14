حمادة صدقي:نسبة عودة الدوري تتساوى مع قرار الإلغاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، أنه يتمنى عودة الدوري وعدم الغاؤه هذا الموسم بعد عدة تأجيلات بسبب فيروس كورونا.

وأشار صدقي في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أنه يسعى لعودة الدوري كونه يثق في لاعبيه لتحقيق مركز في جدول المسابقة.

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وأضاف: "سموحة لم يعاني في المباريات مثلما حدث في الموسم الماضي، نسبة عودة الدوري تتساوى مع قرار الإلغاء ولكني أتمنى استئنافه بعد الانتهاء من ازمة كورونا، والأهم سلامة اللاعبين".

وأكمل: "القرار تابع للدولة وعلى اتحاد الكرة عقد اجتماع لعمل اكثر من سيناريو بحيث يكون جاهزًا لإعلان موعد محدد".

واختتم: "لابد من إبلاغ الاندية بالموعد المحدد للعودة قبلها بشهر على الأقل للعودة إلى التدريبات حتى يستعيد اللاعبين مستواهم البدني".