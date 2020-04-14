عفت نصار: ضروري يكون للزمالك دور في انتخابات اتحاد الكرة

طالب عفت نصار نجم الزمالك السابق بضرورة أن يكون لنادي الزمالك دور في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وقال نصار في تصريحات عبر قناة الزمالك "في ناس في اتحاد الكرة زي حائط الجبلاية موجودة منذ سنوات طويلة ولن ترحل". وأكمل "هناك مجموعة ثابتة تتواجد بصورة مستمرة في الاتحاد المصري لكرة القدم وهو أمر غريب". وأضاف "عمرو الجنايني منذ اللحظة الأولى له تعرض لضغوطات إعلامية كبيرة من جانب البعض لصالح النادي الأهلي".

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