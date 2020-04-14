عفت نصار: 80 ألف جنيه إجمالي ما حصلت عليه من الزمالك

أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق أن إجمالي ما حصل عليه من الزمالك خلال مشواره الكروي سيصل إلى 80 ألف جنيه فقط.

وقال نصار في تصريحات عبر قناة الزمالك "حصلت مع الزمالك على 14 بطولة، أنا أول لاعب مصري احترف في الدوري السعودي بنادي الرائد، وأول مصري احترف في تركيا ".

وأشار إلى أنه في جيلهم لم يحققوا مكاسب مالية كبيرة من وراء كرة القدم وهو ما دفعه للجوء إلى البيزنس والعمل الخاص بعد الاعتزال.

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وواصل "أجمل هدف لي مع الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري عام 1996 وكانت المباراة في الإسكندرية، وشاركت الدور الثاني فقط وسجلت 16 هدف".

وأشار إلى أن أحمد رمزي وإسماعيل يوسف وحمادة عبداللطيف وجمال عبد الحميد ورضا عبد العال وغيرهم من لاعبي فريق الأحلام من أهم اللاعبين في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الفريق وقتها كان من الصعب أن يتعرض لأي خسارة.

وشدد على أنه يتمنى مشاركة محمد عبد الغني بجوار طارق حامد في خط الوسط، مشيرًا إلى أن عبد الغني لاعب مميز ويمتلك قدرات وإمكانيات عالية ومن الصعب مراوغته.