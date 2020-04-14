عماد متعب: صالح جمعة حصل على فرص عديدة.. ورمضان أصبح مختلف

أكد عماد متعب مهاجم منتخب مصر السابق، صالح جمعة نجم فريق الأهلي لا يريد أن يتواجد في الملعب.
وقال متعب في تصريحات إذاعية "واضح إن صالح جمعة لا يريد أن يكون لاعب مؤثر، فقد تحدثتمعه أكثر من مرة، ولقد حصل على فرص عديدة، ولكن الباب تم إغلاقه أمام صالح، السهرات وكل هذه الأمور من الممكن أن يتجه لها بعد الإعتزال وليس الأن.
وانتقل بالحديث لرمضان صبحي قائلا: اختلف كثيرا واصبح قوي ومؤثر، فارق مع الأهلي جدا.
وعن احمد كوكا قال : يقدم مستوى مميز بالخارج، ولكن في مصر يتم وضعه تحت ضغط كبير، فهو مهاجم جيد واذا استطاع التسجيل للمنتخب تباعا، ستصبح الامور معه أفضل.
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