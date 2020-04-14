بوجبا: تعلمت دقة التمريرات من بيرلو وسكولز

صرح الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الحالي مساء اليوم الإثنين، أنه تعلم الكثير من الإيطالي أندريا بيرلو في يوفنتوس، والإنجليزي بول سكولز في فترة لعبه وتدريباته معه في اليونايتد.

وقال بوجبا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد متحدثا عن فترة لعبه مع بيرلو وسكلوز : " لقد تعلمت ولازلت أتعلم منهما الكثير. كان أمرًا مذهلًا أن أتدرب معهما، وهذا كان يعطيني حافزًا قويًا لكي أصبح لاعبًا أفضل"

وأضاف:" كنت أرى أنني يجب عليّ أن أبذل جهدًا أكبر. بيرلو وسكولز كانا هما من يتحكمان

في إيقاع اللعب، وكنت أنظر إليهما كمثل أعلى يحتذى به وتعلمت منهما الكثير"

وتابع بوجبا متحدثا عن مشواره مع اليونايتد : " لقد بدأت مسيرتي كمهاجم ثم أصبحت لاعبًا في مركز رقم 10، والآن ألعب في مركز رقم 6 بصفة شبه دائمة. حمدًا للرب أنني لم أعود للخلف أكثر لكي أصبح مدافعًا! كنت أريد أن ألمس الكرة كثيرًا"

Advertisements

وأتم: " كنت ألعب كمهاجم، ولكني كنت أعود إلى وسط الملعب باستمرار،

لذا قال لي أحد المدربين: " حسنًا، يمكنك أن تلعب في مركز رقم 10 لكي تلمس الكرة كثيرًا"، هذا ما حدث بالفعل، ولكني ظللت أحتفظ بالكرة كثيرًا أيضًا، لذا قام بوضعي في مركز رقم 6".

يذكر أن بوب بوجبا صاحب ال 27 عاما ، ظهر في أول مباراة له مع اليونايتد عام 2012 ، ولعبه معه دقائق معدودة لم تكن كثيره في مباريات رسمية ، لكنه تواجد معه في تدريبات الفريق.

أما بالنسبة للعبه مع بيرلو، فقد تواجد بوجبا معه في93 مباراة مع يوفنتوس الإيطالي، وحصدا معه علي بطولة الدوري المحلي، ونافس الفريق في تلك الفترة بقوة علي دورس أبطال أوروبا.