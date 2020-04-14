عماد متعب يكشف موقفه من إنتخابات إتحاد الكرة والاهلي

أكد عماد متعب مهاجم منتخب مصر السابق، أنه لم يفكر على الاطلاق في خوض أي انتخابات للعمل داخل أي مجلس سواء اتحاد الكرة اوالاهلي.
وقال متعب خلال تصريحات إذاعية عبر اذاعة نجوم اف ام: "لا أفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة، ولمأتطرق بعقلي للتفكير في هذا الأمر، فهو محسوم بالنسبة لي بعدم المشاركة".
واردف: "لم أفكر ايضا الترشح لعضوية مجلس الاهلي، ما اعلمه جيدا فقط انني اذا تم ترشيحي لمنصب اداري سوف اخوض التجربة"
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