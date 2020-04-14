كريم طارق : يحق لي التوقيع إلى الأهلي أو الزمالك مجانًا في يناير المقبل

كشف كريم طارق، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش، عن مفاجأة كبيرة بشأن عقده ومفاوضات نادي الأهلي والزمالك.
وأكد كريم طارق في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إعارتي تنتهي مع طلائع الجيش في نهاية الموسم الجاري، وعقدي معبتروجت ينتهي الموسم المقبل ويحق لي التوقيع لأي نادي في يناير المقبل".
وأوضح: "نادي طلائع الجيش طلب تجديد إعارتي ولكنني أنتظر عودة النشاط من أجل تحديد مصيري، فأمتلك عدد كبير من العروض".
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