عماد متعب: نصحت أحمد فتحي بالبقاء مع الأهلي

أكد عماد متعب نجم الاهلي السابق، انه نصح أحمد فتحي الوافد الجديد لبيراميدز بالبقاء والاعتزال داخل جدران الاحمر.
وقال متعب خلال حواره لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر اذاعة نجوماف ام: هناك وقت معين ينحي اللاعب فيه عاطفته جانبا، ويتعامل باحترافية، مثلما فعل فتحي وعبد الله السعيد.
وافصح: كل شخص يتحمل قراراه ومسئولعنه، لا استطيع ان أقول بأن فتحي خطأ او انه على حق، انا لست صاحب قرار.
واكد : في حديثي الاخير مع فتحي نصحته بالبقاء في الاهلي والاعتزال مع الاحمر اذا كانت الامور قريبة بينهم.
واتم كلماته: في النهاية هذا قرار فتحي.
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