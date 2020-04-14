قال كريم طارق، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش، إن نادي الزمالك تفاوض معه في الفترة الماضية وقبل توقفالنشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.
وأكد كريم طارق في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك فاوضني عنطريق وكلاء اللاعبين بينما لم يتواصل معي الأهلي من قريب أو من بعيد"
وتابع: "نخوض تدريبات في المنزل بشكل جيد عن طريق التواصل سويًا على الواتس آب" وهدفنا أن الحفاظ على مستوانا حتى عودة النشاط".
كانت هذه تفاصيل خبر كريم طارق: الزمالك فاوضني عن طريق وسطاء والأهلي لم يطلب ضمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.