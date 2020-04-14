كريم طارق: الزمالك فاوضني عن طريق وسطاء والأهلي لم يطلب ضمي

قال كريم طارق، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت والمعار إلى صفوف نادي طلائع الجيش، إن نادي الزمالك تفاوض معه في الفترة الماضية وقبل توقف

النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا

وأكد كريم طارق في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك فاوضني عن

طريق وكلاء اللاعبين بينما لم يتواصل معي الأهلي من قريب أو من بعيد"

وتابع: "نخوض تدريبات في المنزل بشكل جيد عن طريق التواصل سويًا على الواتس آب" وهدفنا أن الحفاظ على مستوانا حتى عودة النشاط".