مصطفى الفرماوي: أمتلك عروضاً من اندية القمة في تونس

قال مصطفى الفرماوي لاعب الاهلي السابق وفريق اتحاد بن قردان الحالي انه يمتلك عروض قوية من اندية القمة في الدوري التونسي متمنياً الاستمرار في مشوار الإحتراف .

واضاف الفروماوي في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" عبر "skype" من "تونس", ان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي تواصل معي خلال الفترة الماضية للإطمئنان

علي والاستعداد الجيد قبل إختيار الفريق الوطني للمشاركة في الاولمبياد قبل انتشار هذا الوباء .

واكمل انني لدي مشوار مميز مع منتخب الشباب تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني وشاركت في ٤٠ ماتش دولي .