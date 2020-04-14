صدام جديد بين رابطة الليجا والاتحاد الإسباني..تعرف على السبب

مازالت الأمور متوترة، ومشتعلة بين رابطة الليجا برئاسة خافيير تيباس، ولويس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني، وحدوث صدام جديد بينهما، وتلك المرة حول عودة الفرق للتدريبات، بعد اجتماعهما اليوم الأثنين، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا.

قالت صحفية "آس" الإسبانية، أن حدثت مناوشات بين رابطة الليجا، و الإتحاد الإسباني ذلك بعد إجتماعهما اليوم ، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، في حضور عدد من مندوبي الأندية من الليجا، من نادي ريال مدريد، وفالنسيا، وإشبيلية، وفياريال، وريال بيتيس، وليفانتي، ست أندية من الدوري الدرجة الثانية، على رأسهم ناديي ألميريا، وقادش، حول

عودة الدوري الإسباني ، ومناقشة بعض الأمور التي تخص كرة القدم، بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، ومن ضمن تلك الأمور، مسألة تخفيض أجور اللاعبين، وموعد عودة الفرق إلى التدريبات الجماعية.

وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الإسباني قام ،، بتسريب ما حدث داخل الإجتماع، وتفاصيله لوسائل الإعلام، بعد نهاية الاجتماع، وهو ما أغضب رابطة الليجا، وجعلتهم يصدورن بيانًا، يعبرون فيه عن غضبهم بشأن ذلك التصرف، واتخاذهم قرار بعد الإجتماع مرة أخرى ، مع لويس روبياليس

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رئيس الإتحاد.

مؤكدين أن ذلك التصرف تقليل بمثابة التقليل منهم والطن في نزاهة الرابطة، وأشارت في بيانها، أنه سيتم عودة الفرق للتدريبات، لكن تنتظر الرابطة، أن تجمتع مع الأندية يوم الخميس المقبل، من أجل شرح الأمر، بعدما تلقت بروتوكول صحي من الجهات الصحية، جاهز لعودة الفرق مجددًا للتدريبات، لكنها في الوقت الحالي تدرس برتوكول العمل، وتراجعه، من أجل اعتماده، ولإخبار الأندية به، وإرساله لهيئات الصحية، والمجلس الأعلى للرياضة، للحصول على الموافقة النهائية لعودة الأندية للتدريبات، مؤكدين أن العودة مرهونة بالحصول على موافقة السلطات الصحية بالبلاد.

وأشارت الصحيفة أن رابطة الليجا، ستقوم بالإجتماع غدًا، مع رابطة اللاعبين الإسبان من أجل منافشة الأمر، والبحث عن حلول لتقليل أثار الفيروس، على الأندية.