حمدي فتحي يُحدد موعد عودته لتدريبات الأهلي

وأوضح لاعب إنبي السابق أنه يشعر بتحسن في حالته، مطمئنا جماهير النادي الأهلي على سير برنامجه بشكل جيد مما يقربه من العودة قريبا للتدريبات.
وتابع فتحي قائلا “الجميع مطالب بتوخي الحذر والتعامل بالتزام شديد مع الإجراءات الاحترازية من أجل تجاوز هذه المحنة التي تجتاح العالم أجمع”.
ومن المنتظر أن حمدي فتحي يُحدد موعد عودته للتدريبات التأهيلية الفردية عقب انتهاء فترة الحظر الصحي، وسيستغرق الأمر أيامًا قبل انخراطه في التدريبات الجماعية مرة أخرى.
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