حمدي فتحي يُحدد موعد عودته لتدريبات الأهلي

أعرب نجم وسط ميدان النادي الأهلي “حمدي فتحي” عن تقدم برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة، مشيرًا إلى أنه يسير بشكل جيد للغاية في هذه المرحلة.

وتحدث فتحي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي قائلاً إنه على تواصل دائم مع الدكتور “خالد محمود” طبيب المارد الأحمر، الذي يتابع معه كل تفاصيل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي.

وأوضح لاعب إنبي السابق أنه يشعر بتحسن في حالته، مطمئنا جماهير النادي الأهلي على سير برنامجه بشكل جيد مما يقربه من العودة قريبا للتدريبات.

وأضاف في تصريحاته “نعيش فترات صعبة حاليا بسبب فيروس ( كورونا ) المستجد، ولكن مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع إجراءات الوقاية سنكون قادرين على تخطي هذه المرحلة الصعبة”.

وتابع فتحي قائلا “الجميع مطالب بتوخي الحذر والتعامل بالتزام شديد مع الإجراءات الاحترازية من أجل تجاوز هذه المحنة التي تجتاح العالم أجمع”.

ومن المنتظر أن حمدي فتحي يُحدد موعد عودته للتدريبات التأهيلية الفردية عقب انتهاء فترة الحظر الصحي، وسيستغرق الأمر أيامًا قبل انخراطه في التدريبات الجماعية مرة أخرى.