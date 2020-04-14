لعب النجم الفرنسي -صاحب الأصول الجزائرية- “زين الدين زيدان” (مواليد 23 يونيو 1972)، كصانع ألعاب مع منتخب فرنسا لكرة القدم فى الفترة من 1994 الى 2006، تحت قيادة المدرب “إيمي جاكيه”، واشتهر زيزو بأناقته ورؤيته وتحكمه في الكرة وبراعته، وتم اختياره كأفضل لاعبي كرة القدم الأوروبية بمناسبة اليوبيل الذهبي خلال الخمسين عامًا الماضية، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا.

وصلت عدد مشاركات زيدان مع منتخب فرنسا الى 108 مباراة، سجل خلالها 31 هدفاً، واستطاع ان يفوز مع منتخب الديوك بكأس العالم عام 1998، وسجل هدفين في النهائي، وتم اختياره ضمن فريق البطولة، كما فاز أيضًا ببطولة كأس أمم أوروبا عام 2000، وحصل على لقب أفضل لاعب في تلك النسخة.

كان باستطاعة زيدان أن يختار اللعب لأحد المنتخبين، الأول هو منتخب فرنسا والثاني هو منتخب الجزائر، ولكن زيدان قرر أن يلعب لمنتخب فرنسا بسبب حالة بلاده آنذاك. وقد لعب زيدان أول مباراة دولية له في 17 أغسطس 1994، وقد دخل في الدقيقة 63 من زمن المباراة كبديل، وكانت المباراة أمام جمهورية التشيك، وكانت فرنسا متأخرة بنتيجة 0–2 عند دخول زيدان، ولكنه استطاع ان يسجل هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل 2–2.

وساعد زيدان فريقه في بطولة أمم أوروبا 2000 على الوصول إلى المباراة النهائية، وسجل هدفاً من ركلة حرة في دور الثمانية أمام منتخب إسبانيا، وسجل الهدف الذهبي أمام منتخب البرتغال في دور النصف نهائي، وفي النهائي فاز منتخب فرنسا على منتخب إيطاليا، وبذلك أصبحت فرنسا أول منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم وبعدها بطولة أمم أوروبا، وأصبح الفريق في المركز الأول في تصنيف فيفا العالمي وقتها.

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في بطولة أمم أوروبا 2004، بدأ منتخب فرنسا بداية قوية، حيث فاز على منتخب إنجلترا بعد أن سجل زيدان هدفين الأول من ركلة حرة، والثاني من ضربة جزاء، ولكن الفريق خسر في الدور ثمن النهائي أمام منتخب اليونان الذي توج بلقب البطولة فيما بعد، وفي 12 أغسطس 2004، قرر زيدان أن يعتزل اللعب على المستوى الدولي.

وفي 3 أغسطس 2005 عاد زيدان إلى اللعب دولياً مع المنتخب، وساعده على التأهل إلى كأس العالم 2006، وفي 25 أبريل 2006 أعلن زيدان أنه سيعتزل كرة القدم بعد نهائيات كأس العالم 2006، وتلقى زيدان العديد من الجوائز الفردية، بما في ذلك الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لأعوام 1998 و2000 و2003، كما فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1998.

وفي 9 يوليو 2005 لعب زيدان مباراته النهائية الثانية في كأس العالم، وكانت آخر مباراة في مسيرته الكروية، وسجل هدفاً في الدقيقة السابعة من زمن المباراة من ركلة جزاء، وأصبح أحد أربعة لاعبين يسجلون أهداف في نهائيين مختلفين لكأس العالم، وهم بيليه وبول بريتنر وفافا، وأصبح بعد هذا الهدف أحد هدافي المباريات النهائية لكأس العالم، فهو الهدف الثالث له، وقد شارك في ذلك كل من فافا وجيوف هورست وبيليه، وطرد زيدان في الدقيقة 110 بسبب حركة غير رياضية بينه وبين “ماركو ماتيراتزي”، وبالرغم من هذا الطرد، فإن زيدان قد اختير أفضل لاعب في كأس العالم 2006.

فيديو جميع أهداف زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا