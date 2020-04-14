توتنهام يقدم “تسهيلات” لريال مدريد لتسريع شراء هاري كين

توتنهام يقدم “تسهيلات” لريال مدريد من أجل تسريع شراء هاري كين، وتجنب بيعه إلى منافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
واستبعد رئيس نادي توتنهام “دانيل ليفي” فكرة بيع هدّاف الفريق إلى نادي مانشستر يونايتد، أحد أكثر الأندية المُهتمة بصاحب الـ26 عامًا، والذي تم تحديد سعره “القياسي” في سوق الانتقالات.
وقامت إدارة الليلي وايتس بتحديد سعر هاري كين، عن طريق صحيفة “ديلي ميل” التي نشرت خبرًا يتحدث عن إمكانية رحيل الأخير عن السبيرس، ولكن مقابل 200 مليون جنيه استرليني.
وشرحت الصحيفة تلك التسهيلات، قائلة أن الصفقة سوف تتم عن طريق الأقساط، وهو ما تبحث عنه إدارة توتنهام للحصول على عائد موزع على أكثر من موسم، للتمكن من الموازنة فيما يتعلق بقانون اللعب المادي النظيف، بالإضافة إلى سداد ديون بناء الملعب الجديد.
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