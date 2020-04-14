اقترب نادي “الزمالك” من اتمام التعاقد مع “كريم العراقي” الظهير الايمن لفريق النادي المصري البورسعيدي، في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وكان “الزمالك” يبحث منذ فترة طويلة عن ظهير أيمن مميز تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، في ظل اعتماد “باتريس كارتيرون” المدير الفني للفريق على “حازم إمام” الذي يُقدم مستويات هزيلة في الجهة اليمنى للفارس الأبيض.

وقدم كريم العراقي اداءًا لافتًا للنظر مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، ليدخل اللاعب قائمة اهتمامات قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” تمهيدًا للتعاقد معه هذا الصيف، خاصة مع حاجة الفريقين لتعويض رحيل أحمد فتحي وحمدي النقاز.

كريم العراقي على بُعد خطوة من الانضمام إلى الزمالك

وأكد “تامر النحاس” وكيل أعمال كريم العراقي، أن موكله على بُعد خطوة من الانضمام لصفوف الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية، :”الزمالك حاول التعاقد مع كريم العراقي من المصري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن تم رفض العرض نظرًا لإيقاف النادي المصري البورسعيدي عن القيد خلال تلك الفترة، وإن استمر المنع ستكون هناك مشكلة في تفريط المصري بأي لاعب خلال الصيف القادم”.

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وأضاف: “نحن نرحب بكل الخيارات، سواء انتقال العراقي إلى فريق جديد أو تجديد عقده مع المصري، وكان هناك اتفاق مُسبق من أجل الانتظار للأولمبياد للحصول على فرصة جيدة للاحتراف الخارجي لكن الأمور اختلفت في اللحظات الراهنة”.

وكشفت تقارير صحفية مصرية في وقت سابق، أن “كريم العراقي” قد وقع على عقود إنضمامه إلى نادي الزمالك، ولكن نفى مجلس إدارة النادي المصري حدوث ذلك.

وصرح كريم العراقي:”الذين يتحدثون عني لابد أن يعرفوا شخصيتي، أنا ابن نادي المصري ولن أوقع لأفضل نادي في العالم بدون علمه، أنا عقدي يمتد لموسمين، ولم أوقع للزمالك ولا أي نادي آخر تحدث معي، سواء أهلي أو بيراميدز أيضًا، ولا حتى العرض الذي وصل لي من أوروبا، ولكن بسبب رغبة مسؤولي المصري لم احترف وفضلت البقاء”.

واختتم العراقي حديثه: “مستحيل أن أرحل من النادي إلا بعد موافقة الإدارة، حتى ولو كان برشلونة لابد أن يخاطب المصري”.