لاعبو آرسنال يرفضون تخفيض رواتبهم

رفض لاعبو نادي آرسنال مقترحاً من إدارة النادي بتخفيض رواتِبهم بنسبة 12.5%، وذلك في الفترة من نيسان/ إبريل 2020 وحتى آذار/ مارس 2021. واقترحت إدارة الغانرز إعادة المبالغ كاملة للاعبين، في حال نجاح الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي يبدو مُستبعداً في ظل تراجع النتائج.



وذكرت تقاريرُ أن نجوم آرسنال أبدو استياءَهم من طريقة تعامل الإدارة ودخولِها في مفاوضات بشروط يصعُب تنفيذُها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقديم عدد من اللاعبين لطلبات انتقال.



ويُعاني آرسنال من أزمة مالية بسبب ارتفاع رواتب اللاعبين وعدم مقدرة الفريق المنافسة على الألقاب أو الظهور في البطولة الأوروبية الأكبر.

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