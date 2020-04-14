انت الان تتابع لهذا الغرض تنازل رونالدو ورفاقه عن مكافآت لقب يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رونالدو المتألق في مباراة المنتخب البرتغالي ضد نظيره الأوكراني اكتوبر الماضي

قرر كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب البرتغالي التنازل عن قيمة المكافآت التي حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020. فما هو الغرض من هذه الخطوة التي أقدم عليها نجوم المنتخب البرتغالي؟

أعلن الاتحاد البرتغالي الاثنين (13 أبريل/نيسان) عن تنازل النجم كريستيانو رونالدو وزملائه في المنتخب البرتغالي، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني عن نصف قيمة المكافآت التي حصلوا عليها لبلوغهم نهائيات كأس أوروبا 2020، وذلك لدعم كرة القدم البرتغالية عبر مساعدة قطاع الهواة الذي تأثر بقوة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وألغيت مسابقات كرة القدم للهواة بسبب فيروس "كوفيد-19" ما أدى الى تداعيات مالية قاسية على أنديتها. وقال الاتحاد في بيان أن هذا التبرع من شأنه أن "يعزز" صندوق الدعم الذي أنشأه لمساعدة الاتحادات الإقليمية وأندية الهواة بمبلغ قدره 4،7 مليون يورو.

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وسبق أن أعلن الاتحاد البرتغالي الأربعاء الفائت عن إنهاء الموسم الحالي لمسابقات الهواة من دون تحديد أي فائز في الوقت الذي لم يعلن فيه عن أيِّ موعد بشأن استئناف الدوريات المحترفة.

وقال بيدرو برونشا رئيس رابطة الدوري التي تشرف على المسابقات المحترفة في البلاد في أواخر مارس/أذار الفائت "من المهم جدا أن تصل البطولات الى نهاية لأن ذلك سيسمح بإيجاد استقرار من شأنه المساعدة في الاستعداد للموسم المقبل ونحن على علم بمن يمكنه خوض المسابقات الدولية (الأوروبية) وهوية البطل ومن هبط".

ولن يتمكن منتخب البرتغال بطل أوروبا عام 2016 من الدفاع عن لقبه هذا العام بعدما أرجأ الاتحاد الأوروبي للعبة نهائيات الكأس القارية الى الصيف المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا الرهيب في القارة العجوز.