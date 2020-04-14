الامارات | مدرب الفجيرة يكسر عزلة كورونا باجتماع فيديو مع 22 من عائلته

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة يكسر عزلة كورونا باجتماع فيديو مع 22 من عائلته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدرب فريق الفجيرة، الإيطالي فابيو فيفياني، عبر حسابه في «إنستغرام»، صورة من اجتماع عبر تقنية الفيديو، جمعه مع 22 من أفراد عائلته المنتشرين في داخل وخارج إيطاليا، في وقت يقيم فيه المدرب بالفجيرة، بعد أن تولى تدريب «الذئاب» منتصف شهر فبراير الماضي، بدلاً من المدرب الجزائري مجيد بوقرة.

يأتي اللقاء، ليقضي المدرب على عزلته بعد أن تقطعت مع عائلته سبل اللقاء، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وتوقف الرحلات الجوية، وفرض حظر التجوال في معظم أرجاء إيطاليا، التي تشهد نسبة عالية من الوفيات والإصابات بسبب المرض.

وعلق المدرب، الفائز مع ميلان الإيطالي بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 1988-1989، على الصورة، قائلاً: «اجتماع للعائلة في زمن (كوفيد-19)»، وحصلت الصورة على الكثير من الإعجاب من قبل متابعي المدرب، خصوصاً أنه من بين أكثر المدربين نشاطاً على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان مدرب الفجيرة قد نشر، قبل أيام، فيديو عبر حسابه، قدم فيه شكره للإمارات، لإرسالها طائرة مساعدات تحمل أطناناً من المستلزمات الطبية إلى بلاده.

وقال فابيو فيفياني في مقطع الفيديو: «أريد أن أقول شكراً لكل شيوخ الإمارات والحكومة الإماراتية وشعبها الكريم، تزامناً مع إرسال مساعدة كبيرة للشعب الإيطالي، وهي ليست مفاجأة بالنسبة لي، لأني أعرف الإمارات، وأعرف شعبها، لما يملكونه من طيبة قلب رائعة، وقد أسهموا بدعم الكثير من الشعوب على مستوى العالم، ما يؤكد طيبتهم التي أعرفها، وبهذه المناسبة تقبلوا مني الشكر الجزيل، نيابة عن الشعب الإيطالي، لهذه الإسهام الكبير».